Süper Lig maçında ilginç an! Golü engellemek için bunu yaptı...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçında ilginç bir an yaşandı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 32. dakikasında karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, Gençlerbirliği ceza sahasına yakın noktada sarı kırmızılılar lehine faul kararı verdi. Yeni Malatyaspor'dan Aytaç Kara atışı kullanmak üzere topun başına geçmeye hazırlanırken Yeni Malatyaspor da baraj kurdu. Bu sırada Ahmet Oğuz, Aytaç Kara'nın frikiği yerden kullanması ihtimaline karşılık ellerini arkadan birleştirerek kurulan barajın arkasına uzandı.
Bu anlar ekranlara yansırken ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Hakem Arda Kardeşler ise Ahmet Oğuz'u uyararak ayağa kalkmasını istedi. Daha sonra topun başına geçen Aytaç Kara, sağ köşeden ağları buldu ve 33. dakikada takımı adına 1-1'lik eşitliği sağladı. Bu pozisyonda ise golden çok akıllarda kalan Ahmet Oğuz'un hareketiydi.
Courtois kurtarışlarıyla Chelsea'ye hayat veriyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle