Süper Lig maç özetleri hangi kanalda?
Süper Lig maç özetleri, maçın tamamlanmasının üzerinden 45 dakika geçmesiyle birlikte futbolseverlerle buluşacak. Peki, 2019-2020 sezonunda Süper Lig maç özetleri hangi kanalda izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Süper Lig özetleri, 2019-2020 sezonunda maçların bitiminden 45 dakika sonra ve hafta boyunca Digiturk’ün şifresiz spor kanalı beIN SPORTS HABER’de yayınlanacak.
beIN SPORTS HABER, Digiturk 83. Kanalın yanı sıra Kablo TV platformu 223. Kanal, Türksat 4A uydusu ve Youtube üzerinden şifresiz yayın yapacak.
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