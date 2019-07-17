Süper Lig kura çekilişi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig kura çekilişi için beklenen gün geldi. 2019-2020 sezonunun ilk ve ikinci yarısında oynanacak olan karşılaşmaların hangi tarihte olacağını belirleyecek olan Süper Lig kura çekilişi, canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, Süper Lig kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Süper Lig kura çekilişi ile fikstür netlik kazanacak. Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği kurumun TFF'nin yapacağı çekiliş ile belirlenecek. Peki, Süper Lig kura çekilişi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi bugün yapılacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Fikstür çekim töreni beIN SPORTS Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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