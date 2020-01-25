Süper Lig | Kayserispor - Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Kayserispor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kayserispor Ankaragücü maçı 14:00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir Subaşı, Abdennour, Rienstra, Emre Demir, Pedro Henrique, Situm, Mesanovic.

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, Scarione, Canteros, İlhan Parlak.

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Kayserispor ile Ankaragücü kozlarını paylaşırken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Kayserispor'da kart cezalısı Hasan Hüseyin Acar ile Brice Dja Djedje bu kritik karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, Alpay Çelebi ve Silviu Lung da forma giyemeyecek diğer isimler. Miguel Lopes'in durumu ise maç saati belli olacak.

Konuk ekip Ankaragücü'nde ise kart cezalısı Alperen Kuyubaşı mücadelede yer alamayacak. Oscar Scarione ise şüpheli.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'ndeydi, şimdi Beşiktaş forması giyiyor! Tyler Boyd...





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!