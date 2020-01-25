Süper Lig | Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Geride kalan 18 haftada Alanyaspor 32, Kasımpaşa ise 15 puan topladı.

Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa Alanyaspor maçı 17:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Jorge Fernandes, Tomas Brecka, Karim Hafez, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Haris Hajradinovic, Dieumerci Ndongala, Fode Koita

Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Baiano, Steven Caulker, Welinton, Fabrice N'Sakala, Manolis Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Tasos Bakasetas, Djalma Campos, Papiss Cisse

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MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Kasımpaşa'da uzun süredir sakatlığı bulunan David Pavelka karşılaşmada forma giyemeyecek. Loret Sadiku, Yusuf Erdoğan ve Ricardo Quaresma ise sakat. Ramazan Köse maç saati netlik kazanacak.

Alanyaspor'da ise ön çapraz bağlarında yırtık bulunan Lokman Gör ile Musa Çağıran ve Juanfran deplasman kafilesinde yer almadı.

Kasımpaşa'nın yıldızı Quaresma'nın Portekiz yılları... İzleyelim!





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