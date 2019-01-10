Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maçları
Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay sürecek olan devre arası için takımlar transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, sporseverler ise ligin başlayacağı zamanı takip ediyor. Peki, Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maçları.
Süper Lig'in ikinci yarısı için geri sayım başladı. Kısa bir zaman sonra başlayacak olan Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklar sürmeye devam ediyor. Kulüplerin ikinci yarının ilk haftasında yapacakları maçların fikstürleri belli oldu. Peki, Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maçları
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de devre arası yaklaşık bir ay sürecek ve planlamaya göre ikinci yarı maçları 18 Ocak'ta başlayacak. Ocak ayının son haftası ikinci yarısı başlayacak olan ligde 2018-2019 sezonu 19 Mayıs'ta sona erecek.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARININ İLK HAFTASI
Galatasaray - MKE Ankaragücü
Trabzonspor - Medipol Başakşehir
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
Akhisarspor - Beşiktaş
BB Erzurumspor - Atiker Konyaspor
Antalyaspor - Kayserispor
Bursaspor - Fenerbahçe
Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
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