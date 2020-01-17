Süper Lig iddaa oyunlarında yenilik! Bu hafta atılacak gol sayısı...

Bu bir ilandır

17 hafta sonunda ligin zirvesinde yer alan Sivasspor, Trabzonspor ile birlikte 35'er golle "en golcü" takım oldular.

Konyaspor, Antalyaspor ve Ankaragücü ise ilk 17 haftalık dilimde sadece 15 gol sevinci yaşayabildi.

İDDAA'DA YENİ OYUN! BU HAFTA KAÇ GOL ATILIR?

18. haftayla birlikte iddaa'da yeni bir oyuna merhaba diyoruz, "Süper Lig'de toplam kaç gol atılır?" bizlere yeni bir heyecan sunacak!

26.5 ÜST - 1,50 / 26.5 ALT - 1,90



28.5 ÜST - 1,80 / 28.5 ÜST - 1,80

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3 KERE 18 GOL, 1 KERE 37 GOL İZLEDİK!

Sezonun ilk yarısında en yüksek gol sayısı son hafta çıkmış ve tam 37 gol izlemiştik. 3 defa da haftalık 18 gole şahit olduk.

17 haftada toplam 445 gol atıldı, ortalama 26'nın biraz üzerindeydi.

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Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...





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