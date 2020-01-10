Süper Lig hazır ol! Kadınlar geliyor

Spor Arena / Süleyman ARAT - Stephanie Frappart’ın tam 16 kilometre koştuğu UEFA Süper Kupa finalini hatasız yönetmesinin ardından, Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Sabri Çelik’in yanına giden 7 kadın hakemimiz, üst düzey maçlarda şans isteyerek “Performanslarımız erkeklerinkine yakın, artık önümüzdeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz” dediler ve kazandılar.

Önce Sabri Çelik, ardından halefi Zekeriya Alp desteklerini açıkladı ve kadın hakemlerimizin Süper Lig maçlarında düdük çalıp bayrak kaldırmasının önü açıldı. Bugüne kadar Süper Lig tarihinde bir kadın hakemin yönettiği hiçbir maç olmamasının çok üzücü bir durum olduğuna dikkat çeken hakemler, “Bu tabuyu bizler yıkacağız ve en geç önümüzdeki sezon Süper Lig’de maç yöneteceğiz” dediler.

'Arka plana atılmışlık hissi gitti'

Süper Lig dahil tüm profesyonel liglerde görev alacaklarının sözünü aldıklarını belirten 16 yıllık FIFA Kokartlı hakem Melis Özçiğdem “MHK, fiziksel gelişimimizi artırmamız bize özel egzersiz programı gönderecek. Bizi destekliyor ve bize inanıyorlar. Üzerimizdeki arka plana atılmışlık hissi gitti, umutla dolduk. Çok motiveyiz” dedi. FIFA kokartını 14 yıldır taşıyan Neslihan Muratdağı da fiziksel yeterlilik ve zeka kapasitesi olarak erkek meslektaşlarıyla aynı kapasitede olduklarını belirtti.

'Biz daha titiz hazırlanıyoruz'

Muratdağı, “Biz maçlara daha detaylı ve titiz hazırlanıyoruz. Analizlerimizi çok daha iyi yapıyoruz. Belki zihinsel anlamda oyunu çözebilme adına bir tık daha iyi olabiliriz. Bunlar bizim artılarımız” dedi. 11 yıllık FIFA hakemi Cansu Tiryaki de Türk toplumunda kadına büyük saygı duyulduğunu ve bunun maçlarda kendileri için avantaj olduğunu belirterek “Bir erkek hakemle aynı standartta maç yönettiğimizde futbolcular, teknik adamlar, yöneticiler, seyirciler bize daha büyük övgüde bulunuluyor. Ayrıca itirazlar sert ve yüksek olmuyor, kullanılan dil erkek hakemlere kullandıkları dilden daha yumuşak oluyor. İşimizi doğru yaparsak saygı katlanarak artıyor” dedi.

Erkekler 4 antrenman yapıyorsa, biz 6 yapıyoruz

Erkek kas yapısının kadınlara göre çok daha güçlü olduğunu belirten Mürvet Yavuztürk, çok çalışarak eksiklerini kapatmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Kas anlamında daha az güçlü yaratıldığımız bilimsel bir gerçek. Hiçbir zaman 100 metreyi bir kadın erkeklerden hızlı koşamaz. Bu yüzden erkeklerden çok daha fazla çalışarak bu seviyelere gelmeye çalıyoruz. Erkekler 4 antrenman yaparken biz 6 idman yapıyoruz ve erkeklerle eşit seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Kadın olarak erkek fiziğini yakalamak kolay bir iş değil... Ayrıca eve dönünce de bizi bekleyen işler var. Erkek hakem eve gidince eşinin veya annesinin yaptığı yemeği yerken biz yemek yapmakla uğraşıyoruz. Ama tüm bunlara rağmen ben önceki gün atletik teste üst klasman erkek hakemlerle katılıp başarılı oldum. Artık Süper Lig’de bayrak kaldırma hakkım var.

'Sen git bulaşık yıka' diyeni takmıyorlar

Peki olumsuz tepkiler almıyorlar mı? Elbette zaman zaman olumsuzluklarla karşılaştıklarını dile getiren hakemlerimiz artık etkilenmediklerini belirttiler ve şunları söylediler: “A takımın lehine karar verince B takımı rahatsız oluyor ve ‘Sen git eve bulaşık yıka’, ‘Çamaşır yıka’ gibi klasik tepkiler çok kez geliyor. Eskiden ‘Bu laflarla bizi aşağılıyorlar mı?’ diye düşünüyorduk, onları duymamaya çalışıyorduk ama şimdi verdiğimiz kararın arkasındaysak rahat oluyoruz, ‘En iyisini yapıyoruz’ diye düşünüyoruz.” Klasmana çıktığı ilk sene Hatay bölgesinde maç yöneten Mürvet Yavuztürk burada yaşadığı bir anıyı paylaşarak şunları söyledi: “Arkamda sadece bir kişinin küfür ettiğini duyuyordum. Seyircilerden biri ayağa kalktı, doğu şivesiyle ‘Bak oğlum sakın küfür etme o bizim bacımızdır’ diye bağırınca çok duygulanmıştım.”

Tribünden destek

Bölgesel Amatör Lig’de yardımcı hakemlik yapan Deybet Gök, bir pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırınca yedek kulübesi ve oyuncular üzerine yürümüş, ‘Bu ofsayt değil’ diye itiraz etmiş. Aynı anda bütün tribün ‘Kadına kalkan eller kırılsın’ diye tezahürata başlamış.

Favori hakemleri Cüneyt Çakır

Yedi kadın hakemimizin de en beğendiği hakemler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık; yardımcı hakemler de Tarık Ongun, Bahattin Duran ve Serkan Olguncan... Özellikle Çakır’a yurt dışı seminerlerinde gösterilen saygıdan dolayı duydukları gururu dile getiriyorlar. Çakır’ın duruşu ve çizgisinin kendilerinde hayranlık uyandırdığını ifade eden kadın hakemler, “Bazen bir hakemin baskıdan etkilendiğini yüz ifadelerinden anlayabiliyoruz ancak Cüneyt Çakır’ın o duruşu, ifadesi asla değişmiyor” dediler.

Oğlum baksana kadın işte, tokası bile var

Batman'da maç yönetirken tribün olmayan tarafta yoldan geçen iki çocuktan birinin bir kadının maç yönettiğini görünce çok şaşırdığını belirten Betül Nur Yılmaz, arkasındaki diyaloğa kulak kesilmiş, “Oğlum baksana hakem kadın”, “Yok be saçı uzun bir erkek”, ‘Oğlum baksana kadın işte, tokası bile var” sözlerinin ardından kendini tutamayıp çok gülmüş.