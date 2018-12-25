Süper Lig hakemlerinin VAR raporu açıklandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig hakemlerinin VAR raporu açıklandı!
GeriFutbol Süper Lig hakemlerinin VAR raporu açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
25.12.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Süper Lig hakemlerinin VAR raporu açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig hakemlerinin VAR raporu açıklandı!

Süper Lig’de geride kalan 17 haftada 26 kez VAR (Video Yardımcı Hakem), 4 defa da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olmak üzere toplam 30 kez VAR odasına giren Barış Şimşek, bu alanda zirvede yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarı maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 18 takımın kıyasıya mücadelesiyle geçen bu süreci hakemler de yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle bu sezon ilk defa uygulanmaya başlayan VAR sistemi, Süper Lig’de görev yapan hakemlerin geçtiğimiz yıllara göre daha fazla mesai harcamasına neden oldu.

VAR’ın gediklisi Barış Şimşek

Futbolda hataları en aza indirgemek için getirilen VAR uygulaması, 17 haftalık periyotta yer yer tartışmalara yol açsa da bütün takımların lehine birçok hatalı kararın verilmesine de engel oldu. Ligin ilk yarısında bu sistemin başına en fazla geçen isim ise Barış Şimşek. Şimşek, 26 VAR, 4 de AVAR olmak üzere toplam 30 defa Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezin girdi. 42 yaşındaki hakemi, 25 kez Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alan Ali Şansalan takip etti. Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus da 13 maçta VAR hizmeti verdi.

En fazla düdük çalan Fırat Aydınus

Ligin ilk yarısında en çok düdük çalan hakem ise Fırat Aydınus oldu. Aydınus, tam 13 maçta hakem olarak sahada yer aldı. 45 yaşındaki hakemin yönettiği bu müsabakalar içinde Trabzonspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe gibi önemli karşılaşmalar da bulunuyor.
Aydınus’u en çok maç yöneten hakemler sıralamasında 12’şer defa ile Alper Ulusoy, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler takip ediyor.

17 haftada en çok Ali Şansalan yoruldu

Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan mücadeleleri göz önüne aldığımızda ise ilk yarıda en fazla yorulan isim Ali Şansalan. Genç hakem, 1’er defa Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de, 4 kez de Türkiye Kupası’nda hakem, 10 defa Dördüncü Hakem ve 25 sefer de AVAR olmak üzere MHK tarafından toplam 41 maça atandı.

Şansalan’ın ardından 39 müsabaka ile Bahattin Şimşek geliyor. Şimşek’e de 1 Süper Lig, 2 1. Lig, 4 de Türkiye Kupası karşılaşmasında hakem, 13 kez Dördüncü Hakem, 19 defa ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev verildi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 403Aberdeen - Celtic
    3
    2,5 Üst
    1,70
    2029kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

En az Halis Özkahya’ya şans tanındı

Geride kalan 17 hafta en az görev alan hakem olarak ise Halis Özkahya dikkat çekiyor. Özkahya, bu dönemde 8 Süper Lig müsabakasına hakem, 10 maça da Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak çıktı. Tecrübeli hakem, en son 13. haftada Galatasaray’ın Atiker Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldığı mücadelede VAR’ın başına geçmişti. O tarihten sonra hiçbir maçta düşünülmeyen 38 yaşındaki hakemin ligin ikinci yarısında görev alıp alamayacağı da merak konusu.

Alper Ulusoy sarı karta abone

Merkez Hakem Kurulu, 17 haftada oynanan 153 maçta 24 Süper Lig hakeminden 22’sini en az 1 defa olmak üzere karşılaşmalara hakem olarak atadı. Bu hakemler 153 müsabakada toplam 694 defa sarı kartına başvurdu. Söz konusu kartların 60’ını ise Alper Ulusoy çıkardı. Ulusoy, böylelikle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gösteren hakem oldu. Başarılı hakemi 57 kez ile Ümit Öztürk, 56 defa ile de Ali Palabıyık takip ediyor.

Fırat Aydınus çok kızarttı
Ligin ilk devresinde elini cebine götürerek en fazla kırmızı kartına başvuran hakem Fırat Aydınus. Tecrübeli Süper Lig hakemi, 6 kez direkt, 1 sefer de çift sarı karttan olmak üzere toplam 7 defa kırmızısına başvurdu. 45 yaşındaki Aydınus, bu 7 kartın 3’ünü 11. haftadaki olaylı Galatasaray-Fenerbahçe kullanmıştı.
Fırat Aydınus’u 5 kırmızı kartla Ümit Öztürk izliyor.

Penaltıcı Halil Umut Meler
Halil Umut Meler, 17 haftada sahada yer aldığı 12 müsabakada 8 kez beyaz noktaya giderek zirvede yer aldı. Meler’i 7 penaltı ile Arda Kardeşler izledi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (25.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte ilk devrenin gol raporu! Kasımpaşa zirvede...

Skrtel paylaştı, taraftar çıldırdı! Apar topar...

Ali Koç böyle yıkıldı

Cavcav'dan 41 puana "41 kere maşallah"