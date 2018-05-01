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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.05.2018 - 08:18, Son Güncelleme:

Süper Lig hakemi ne kadar kazanıyor! Müthiş rakam...

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Süper Lig hakemi ne kadar kazanıyor! Müthiş rakam...

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu gündeme dair flaş açıklamalar yaptı. Yusuf Namoğlu, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası kariyerinden VAR sistemine kadar bir çok konu hakkında görüşlerini belirtti

 

Radyospor'a konuşan Namoğlu şunları söyledi...

- Geçen haftadan biliyorduk bir gün öne alarak maç verdik. Cüneyt Çakır tekrar kendisine güveninden Bayern ve Real Madrid'in maçlarını aldı. UEFA çok güvendiği hakem. İnşallah tarihe geçer ve Dünya Kupası finallerinde olur hedef bu.

- Şampiyonlar Ligi'nde final verir mi şöyle söylemek lazım üst üste Real Madrid yada Bayern maçı yönetti ve güveniyorlar haliyle finali verebilirler. Daha önce Barcelona-Juventus finalini yönetmişti.

ÇAKIR'A GÜVENİYORLAR
- Dünya Kupası finali yönetme ihtimali için ilk turlarda herkese şans gelecek bunları iyi kullanan oraya gidecek. FIFA'da Infantino ve Collina artık UEFA'dan gelme ve aktifler ayrıca Cüneyt Çakır'a güveniyorlar. Ülkemizin takımı olmayınca şansı artıyor örneğin Almanya finale kalsa Alman hakem yönetemez gibi.

Süper Lig hakemi ne kadar kazanıyor Müthiş rakam...

- Cüneyt Çakır'a evet teklif geldi. Çok önemli paralar harcıyolar mesela Rosetti Rusya'ya gitmişti. Clattenburg mesela hakemliği bıraktı Suudi Arabistan'da görev yapıyor. Böyle hakemlere karşı talep arttı. Bu yıllarda değil bizim dönemlerde de Petrovic'e mesela Japonya'dan teklif gelmişti.

- Cüneyt Çakır, Dünya Kupası sonrası değerlendirecektir. Maddi durumu değerlendirecektir. Her hakem için burada 1 alıyorsa 3 alması lazım ki gitsin.

PARA MEVZUSUNDA İNGİLTERE'DEN SONRAYIZ
- Cüneyt Çakır, Dünya Kupasının ardından karar verecektir. Türkiye'de hakemler profesyonel. Süper Lig hakemleri en az 300 bin yıllık ücret alır. Maç sayısına göre 400 bine yaklaşır. İngiltere'den sonra ikinci konundayız profesyonel hakemlik konusunda.

- Clattenburg, Suudi Arabistan giderken 500 bin euro transfer artı 50 bin euro aylık bedelle gitmişti. İyi hakemini kimse vermez. O hakemi kendi kritik maçında kullanacaktır. Mesela bunu Okan Buruk ortaya atmıştı. Kendisi İtalya'da da orada böyle bir şey var mıydı?

- Yarında denemeler devam edecek. Gelecek sene Süper Lig'de uygulamaya gececek. Süper Kupa ve TFF 1.Lig Play-off maçlarında resmi olarak VAR sistemi resmen hayata geçecek.

- Genç ve yetenekli hakenler bekleniyor bizden. Halil Umut Meker mesela Gençler turnuvasına gidiyor. Genç bir hakemimiz var 25 yaşında TFF 1.Lig'de önemli maçlar yönetiyor. Lisan bilen genç hakemler gerekiyor. (Ajansspor)

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