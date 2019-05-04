Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 31. hafta maç sonuçları
Spor Toto Süper Lig'e 31. hafta maçları başladı. Ligin 31. haftası, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerini yakından ilgilendiren karşılaşmalara sahne oluyor. Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la berabere kalarak 1 puanla yetindi. Öte yandan düşme hattını yakından ilgilendiren maçta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Bugünkü maçta ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. İşte, şu ana kadarki maçlarda alınan sonuçlar ve güncel puan durumu...
3 MAYIS CUMA:
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-0
4 MAYIS CUMARTESİ
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: 2-0
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe
5 MAYIS PAZAR
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
6 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)
31. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
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