Süper Lig güncel puan durumu| 30. hafta maçları ve sonuçları
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı siyah-beyazlıların 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla birlikte zirve yarışında rekabet iyice arttı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup olan lider Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı. Fenerbahçe de Trabzonspor karşısında 1-1 berabere kaldı. Gözler 29 Nisan'daki Atiker Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi, güncel puan durumuna çevrildi. İşte, Süper Lig güncel puan durumu ve 30. haftada alınan sonuçlar...
26 Nisan Cuma:
Medipol Başakşehir-Göztepe: 0:2
27 Nisan Cumartesi:
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 0-0
Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1:1
28 Nisan Pazar:
İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor : 1-1
Bursaspor-Akhisarspor: 0-0
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 4-1
29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
GÜNCEL PUAN DURUMU
Yorumları Göster
Yorumları Gizle