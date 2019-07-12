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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.07.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

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Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

Süper Lig'de fikstür çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Liglerin başlayacağı tarihi dört gözle bekleyen taraftarlar bir yanda da takımlarının fikstürlerinin ne zaman belli olacağı konusunda bilgi almak istiyor. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Gözler şimdi, Süper Lig fikstür çekiminin TFF tarafından yapılacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Bu yılki Süper Lig fikstür çekilişinin temmuz ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılın fikstür çekilişi temmuz ayının ikinci pazartesi günü çekilmişti. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi ise TFF'den yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz Çarşamba günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

SÜPER LİG'DE CEMİL USTA SEZONU

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, 2003 yılında hayatını kaybeden A Milli Takımı'ın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı vurgulandı.

Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.

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