Süper Lig ekibinin yeni hocası Mustafa Denizli
Sabah saatlerinde Kemal Özdeş'le yollarını ayırdığını açıklayan Kasımpaşa'da yeni teknik adam Mustafa Denizli oldu.
Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan ancak daha sonra 3 maç üstüste kaybeden Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'le yollar ayrılmıştı.
İstanbul ekibinin sezon sonuna kadar tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'yle anlaşma sağladığı belirtildi. Denizli son olarak 2016/2017 sezonunun ikinci yarısında Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.
Kasımpaşa Kulübü resmi Twitter hesabından tecrübeli teknik adamın tesislere geldiğini belirterek şu mesajı yayınladı:
Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Denizli, akşam saatlerinde Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Fatih Saraç ile birlikte Kemerburgaz Tesislerimize gelerek, Tesislerimizi gezdiler.
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