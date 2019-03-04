Süper Lig ekibinin yeni hocası Adem Çağlayan oldu
Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan getirildi.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı açıklandı. Mehmet Altıparmak'tan görevi devralan Özdilek, İstanbul ekiplerine çelme takmasıyla dikkat çekmişti.
Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başlayan Erzurumspor yönetimi, takımı Adem Çağlayan'a emanet etme kararı aldı.
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