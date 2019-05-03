Süper Lig ekibinden sürpriz imza! Katar...
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor Katar ekibi Al Duhail ile işbirliği anlaşması imzaladı.
Alanyaspor Başkanı'nın oğlu Emirhan Çavuşoğlu ile beraberindeki heyet ayrıca Emir Cup çeyrek finalinde Al Duhail'in Al Shahania ile oynadığı karşılaşmayı Al Duhail Başkanı Khalifa Khamis Al Sulaiti birlikte izledi.
Al Sulaiti, anlaşmanın ardından kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu: "Bu, kulübün dost ülkelere açık olabilmesi adına önemli bir adım. Al Duhail kulübü olarak biz, bu anlaşmayı destekleyeceğiz. Teknik ve idari deneyimleri paylaşmak, hazırlık kamplarına ev sahipliği yapmak gibi konularda her iki takım için gereken faydaları elde etmeye çalışacağız. Anlaşmanın tüm iyi sonuçları önümüzdeki birkaç gün içinde ortaya çıkacak.
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