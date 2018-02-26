Süper Lig'de flaş ayrılık! Ünlü hoca...
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.
Alanyaspor, devra arasında Safet Susic'in yerine getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.
Safet Susic'in ardından ligin 18'inci haftasında göreve gelen Karaman, yönetime istifasını sundu. Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken yönetimin Karaman'ın istifasını kabul ettiği kaydedildi. 18'inci haftada Aytemiz Alanyaspor'a gelen ve 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibilyet aldı.
Akdeniz ekibinde Karaman'ın yerine Mesut Bakkal ile prensipte anlaşıldığı öğrenildi.
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