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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.01.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

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Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da orta saha oyuncusu Erhan Çelenk'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

BB Erzurumspor 4 sezon mavi- beyazlı formayı giyen Erhan Çelenk ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı ekiple 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’e çıkan Erhan Çelenk, sezon başında yaşadığı sakatlık yüzünde uzun süre sahalardan uzak kaldı. Sakatlığından sonra gösterdiği performansla Teknik Direktör Mehmet Özdilek’in gözüne giremeyen Çelenk’in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

BB Erzurumspor resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Futbolcumuz Erhan Çelenk’in kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kaptanımız Erhan Çelenk’e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Deneyimli futbolcu bu sezon BB Erzurumspor'da 11 maça çıkarken takımı adına gol ve asist üretemedi.

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