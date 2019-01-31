Süper Lig ekibinde 2 ayrılık birden
Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, Maniatis'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshederken, Barış Başdaş'ı da Gençlerbirliği'ne kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcularımızdan Ioannis Maniatis'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Maniatis'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Futbolcumuz Barış Başdaş ise sezon sonuna kadar Gençlerbirliği Kulübü'ne kiralanmıştır. Barış Başdaş'a başarılar dileriz."
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