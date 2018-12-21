Süper Lig ekibi Love'a talip oldu
Beşiktaş’tan ayrılmaya hazırlanan Vagner Love’un ilk talibi Bursaspor oldu. Timsah, oyuncunun sözleşmesini feshetmesini bekliyor.
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Seleznov, Diouf gibi isimleri listesine alan Yeşil-Beyazlılar’da sezon başında takıma kazandırılması için yoğun çaba sarf edilen Brezilyalı forvete öncelik verilmiş durumda.
Beşiktaş’la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesi beklenen yıldız oyuncu için şimdiden menajeriyle temasa geçildiği ve olumlu yanıt alındığı ifade edildi.
Bursaspor’un Vagner Love için bonservis bedeli ödemek istemediği ve oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi durumunda yıllık 1.2 milyon Euro’luk bir kontrat önerileceği ifade edildi. Vagner’e önerilecek sözleşmenin ise 1.5 yıllık olacağı gelen haberler arasında.
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