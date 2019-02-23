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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
23.02.2019 - 23:40, Son Güncelleme:

Süper Lig ekibi görüşmelere başladı! Lucescu ve Korkut...

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Süper Lig ekibi görüşmelere başladı! Lucescu ve Korkut...

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe, Razvan Lucescu ve Tayfun Korkut ile görüşmelere başladı. İki hocadan birisi Sarı kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden ve 3-1 yenilen Göztepe'de, kötü gidişin faturası teknik direkter Kemal Özdeş'e kesildi. Sarı kırmızılı takım tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. 10 Aralık 2018'de Göztepe'nin başına gelen Kemal Özdeş'in macerası 2,5 ay sürdü. Tecrübeli teknik adam sarı kırmızılı takımla çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı.

Hız kesmeden adayları belirleyen Göztepe, Razvan Lucescu ve Tayfun Korkut ile görüşmelere başladı. İki hocadan birisinin Sarı kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Beşiktaş ile anılıyordu...

Mircea Lucescu'nun da oğlu olan 50 yaşındaki Razvan Lucescu, son dönemlerde Beşiktaş'ın gündemini meşgul ediyordu. Özellikle Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pancu'nun kendisini Siyah beyazlılara önermesi çok konuşulmuştu. Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'un başında bulunan Razvan Lucescu, takımıyla bu sezon şampiyonluğa koşuyor.

Son olarak Stuttgart'ı çalıştırdı

Son olarak VfB Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut, Bundesliga'da oynadığı 7 karşılaşmanın sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Stuttgart, ligde son sırada bulunuyordu. Alman ekibinin başına geçtiğimiz sezon zor bir dönemde gelen ve başarılı olan Tayfun Korkut'un, bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından ise görevine son verilmişti.

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