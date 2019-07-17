Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig Cemil Usta sezonu ne zaman başlıyor?
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi. Futbolseverlerin gözü şimdi, ligde yeni sezonun başlayacağı ilk hafta mücadelelerinde. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
Spor Toto Süper Lig'de, 'Dozer' lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Gözler şimdi Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun başlayacağı tarihlerde. İşte, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunun başlayacağı tarih...
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.
SÜPER LİG'DE CEMİL USTA SEZONU
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun "Cemil Usta Sezonu" olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, 2003 yılında hayatını kaybeden A Milli Takımı'ın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı vurgulandı.
Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle