SÃ¼per Lig CanlÄ± | Galatasaray - Alanyaspor

Ä°LK 11'LER

Galatasaray'Ä±n 11'i:ÂMuslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Nzonzi, Ã–mer Bayram , Belhanda , Adem BÃ¼yÃ¼k

Yedekler:Â Okan, Åžener, Emre TaÅŸdemir, Ahmet, SelÃ§uk, Falcao, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor

Alanyaspor'un 11'i:Â Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

FALCAO 68 GÃœN SONRA KADRODA

Galatasarayâ€™Ä±n KolombiyalÄ± golcÃ¼sÃ¼ Radamel Falcao, sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 68 gÃ¼n sonra 21 kiÅŸilik maÃ§ kadrosunda yer aldÄ±. Galatasarayâ€™Ä±n yaz transfer dÃ¶neminde bÃ¼yÃ¼k umutlarla takÄ±ma kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± fakat sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle uzun bir sÃ¼redir forma giyemeyen Radamel Falcao, Alanyaspor maÃ§Ä±nÄ±n 21 kiÅŸilik kadrosunda yer aldÄ±. Falcao en sonra 1 Ekimâ€™de TÃ¼rk Telekom Stadyumuâ€™nda Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Åžampiyonlar Ligi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±. KolombiyalÄ± yÄ±ldÄ±z isim bu mÃ¼sabakadan sonra aÅŸil tendonundaki sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± oynayamadÄ± ve tedavi sÃ¼recine girdi. Falcao toplam 68 gÃ¼n sonra Alanyaspor maÃ§Ä±nÄ±n kadrosuna yer aldÄ±.

MÃ¼cadele ettiÄŸi SÃ¼per Lig, UEFA Åžampiyonlar Ligi ve Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda istediÄŸi performansÄ± sergileyemeyen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n, ligde beÅŸer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor.

SÃ¼per Ligâ€™in 14â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyasporâ€™u konuk etti. TÃ¼rk Telekom Stadyumuâ€™nda saat 20.00â€™de baÅŸlayan mÃ¼cadeleyi hakem Halil Umut Meler yÃ¶netti. Melerâ€™in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Ä°brahim Ã‡aÄŸlar Uyarcan ve Cevdet KÃ¶mÃ¼rcÃ¼oÄŸlu Ã¼stlendi.

Galatasarayâ€™da teknik direktÃ¶r Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ã–mer Bayram, Belhanda ve Adem 11â€™i ile Ã§Ä±ktÄ±. Aytemiz Alanyasporâ€™da Erol Bulut ise zorlu maÃ§ta; Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Efecan ve BammouÂ 11â€™ine ÅŸans verdi.

TERÄ°Mâ€™DEN TEK DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K

Galatasarayâ€™da teknik direktÃ¶r Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda ilk 11â€™de geÃ§en hafta oynanan Trabzonspor maÃ§Ä± kadrosundan tek deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Terim, Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda ilk 11â€™de gÃ¶rev verdiÄŸi Sofiane Feghouliâ€™yi sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle maÃ§ kadrosuna almadÄ± ve Cezayirli oyuncunun yerine Jean Michael Seriâ€™yi sahaya sÃ¼rdÃ¼.

ÅžENER GERÄ° DÃ–NDÃœ, BABEL VE FEGHOULI YOK

Galatasarayâ€™da Ryan Babel ve Sofiane Feghouli sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle maÃ§ kadrosunda yer almazken, yaklaÅŸÄ±k 35 gÃ¼ndÃ¼r sahalardan uzak kalan Åžener Ã–zbayraklÄ± sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatarak Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä±nÄ±n kadrosunda yerini aldÄ±.

TARAFTARLARIN Ä°LGÄ°SÄ° AZ

Galatasarayâ€™Ä±n Aytemiz Alanyasporâ€™u konuk ettiÄŸi mÃ¼cadelede sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar maÃ§a beklenen ilgiyi gÃ¶stermedi. TÃ¼rk Telekom Stadyumuâ€™nun koltuklarÄ±nda yer yer boÅŸluklar gÃ¶ze Ã§arptÄ±.

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