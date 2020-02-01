Süper Lig CANLI | Antalyaspor - Konyaspor

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a farklı kaybeden Konyaspor, Denizlispor engelini zorlanmadan geçen Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalıyor.

İşte ilk 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Gustavo, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Yekta, Chico, Celustka, Sinan, Veysel, Bünyamin.

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Guilherme, Volkan, Jonsson, Shengelia, Miya, Milosevic, Thuram.

CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Süper Lig'de günün açılış maçında Antalyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayabilirsiniz...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli...

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Ev sahibi ekip Antalyaspor'da elmacık kemiği kırılan Adis Jahovic dışında eksik bulunmuyor. Konuk takım Konyaspor'da ise sakatlığı sebebiyle Ferhat Öztorun forma giyemiyor.

Antalyaspor ile oynadığı son 7 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, bu karşılaşmaların sadece 2'sinden galip ayrılabildi (5 beraberlik).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en az gol atan takım olan Konyaspor (8), bu gollerin 5'ini deplasman maçlarında buldu.

Antalyaspor'un yeni transferi Sinan Gümüş, Konyaspor'a karşı forma giydiği son 2 Süper Lig maçında 3 gol kaydetti.

Antalyaspor'a rakip olduğu son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Aykut Kocaman (4 galibiyet - 2 beraberlik), Mayıs 2016'dan bu yana rakibine yenilmiyor.

Podolski'nin Inter formasıyla ilk golü! İzleyelim...





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!