Süper Lig Canlı | Alanyaspor - Göztepe
Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Başlama saati 16:30 olan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
Konuk sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Alpaslan’ın yanı sıra sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Poko ile genç Hüseyin forma giyemiyor.
İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Wallace, Titi, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Jerome
Alanyaspor: Marafona, Kaan, Caulker, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Siopis, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse
Rakibi karşısında oynadığı son 6 resmi maçı kazanamayan Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut, zorlu mücadeleden istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Milli maç arasını iyi şekilde geçirdiklerini ifade eden genç teknik adam, "İyi durumdayız. Sahada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Oyuncularıma inancım tam. Alanyaspor bu sezon özellikle evinde iyi sonuçlar aldı. Ancak biz de çıkışa geçmeliyiz" diye konuştu.
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