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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
11.05.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Süper Lig ateşini Webo yaktı!

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Süper Lig ateşini Webo yaktı!

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında Boluspor ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Özgür Yankaya , Kemal Yılmaz , Süleyman Özay

Gazişehir Gaziantep:Adam , Uğur Akdemir , Ahmet Kesim , İsmail Konuk , Mehmet Erdem , Tugay Kaçar (Himmet dk. 59 ), Jefferson (Sami Can dk. 78 ), Gökhan Alsan (Webo dk. 82 ), Segbefia , Del Valle , Özgürcan

Yedekler: Necati, Yasin, Sinan, Okan, Murat Ceylan, Serdar, Özgür

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Boluspor: Gökhan Değirmenci , Renato Arabi , Mamadou Diarra , Romano Poepen , Emmanuel Akabueze , İshak Çakmak , Furkan Şeker , Sefa Yılmaz (Melih Okutan dk. 79 ), Yusuf Emre Gültekin (Özgür İleri dk. 85 ?), Cengiz Umut Meraş , Mustafa Durak (Guıdo Koçer dk. 55 )

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Alim Öztürk, İrfan Başaran, Andre Santos, Burak Asan, Caner Cavlun

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Webo (dk. 90+5) (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kart: Mamadou Diarra (dk. 90+2) (Boluspor)

Sarı kartlar: Jefferson, İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Mamadou Diarra, Emre Gültekin, Furkan Şeker (Boluspor)

Maçtan dakikalar

18. dakikada Gazişehir Gaziantep'te sol kanattan Del Valle'nin yaptığı sert vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

24. dakikada Boluspor'un ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta Gazişehir Gaziantep defansı topu uzaklaştırdı.

28. dakikada Boluspor'un cepheden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen İshak meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.

32. dakikada Gazişehir Gaziantep'te Gökhan Alsan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top kalecide kaldı.

52. dakikada sol kenardan yapılan ortada kafayı vuran Özgürcan'ın şutu üst direkten döndü.

90+5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Webo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

 

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