Süper Lig ateşini Webo yaktı!
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında Boluspor ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Özgür Yankaya , Kemal Yılmaz , Süleyman Özay
Gazişehir Gaziantep:Adam , Uğur Akdemir , Ahmet Kesim , İsmail Konuk , Mehmet Erdem , Tugay Kaçar (Himmet dk. 59 ), Jefferson (Sami Can dk. 78 ), Gökhan Alsan (Webo dk. 82 ), Segbefia , Del Valle , Özgürcan
Yedekler: Necati, Yasin, Sinan, Okan, Murat Ceylan, Serdar, Özgür
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Boluspor: Gökhan Değirmenci , Renato Arabi , Mamadou Diarra , Romano Poepen , Emmanuel Akabueze , İshak Çakmak , Furkan Şeker , Sefa Yılmaz (Melih Okutan dk. 79 ), Yusuf Emre Gültekin (Özgür İleri dk. 85 ?), Cengiz Umut Meraş , Mustafa Durak (Guıdo Koçer dk. 55 )
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Alim Öztürk, İrfan Başaran, Andre Santos, Burak Asan, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Webo (dk. 90+5) (Gazişehir Gaziantep)
Kırmızı kart: Mamadou Diarra (dk. 90+2) (Boluspor)
Sarı kartlar: Jefferson, İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Mamadou Diarra, Emre Gültekin, Furkan Şeker (Boluspor)
Maçtan dakikalar
18. dakikada Gazişehir Gaziantep'te sol kanattan Del Valle'nin yaptığı sert vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.
24. dakikada Boluspor'un ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta Gazişehir Gaziantep defansı topu uzaklaştırdı.
28. dakikada Boluspor'un cepheden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen İshak meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.
32. dakikada Gazişehir Gaziantep'te Gökhan Alsan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top kalecide kaldı.
52. dakikada sol kenardan yapılan ortada kafayı vuran Özgürcan'ın şutu üst direkten döndü.
90+5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Webo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0
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