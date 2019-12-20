MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig | Antalyaspor - Ankaragücü
GeriFutbol Süper Lig | Antalyaspor - Ankaragücü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
20.12.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Süper Lig | Antalyaspor - Ankaragücü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig | Antalyaspor - Ankaragücü

Süper Lig'de 16. haftayı Antalya'da açacağız! Antalyaspor ile Ankaragücü karşılaşırken siz de bu mücadeleyi 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Antalyaspor, evinde Ankaragücü'nü konuk edecek ve Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılacak. 20:30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak...

Muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Angelo, Celutska, Sangare, Charles, Doğukan, Hakan, Fredy, Amilton, Chahechouhe.

Ankaragücü: Korcan, Pinto, Pazdan, Kulusic, Alihan, Cebrail, İlhan, Faty, Sedat, Kitsiou, Alper.

Süper Lig | Antalyaspor - Ankaragücü

İlk düdük çaldığı andan itibaren CANLI BAHİS oynayabilirsiniz!

Ev sahibi Antalyaspor'da Harun Kavaklıdere ve Bahadır Öztürk'ün sakatlıkları sürüyor. Ufuk Akyol ise sarı kart cezalısı. Ankaragücü cephesinde Hector Canteros, Yalçın Ayhan ve Mehmet Sak sakat - Dever Orgill cezalı.

Karşılaşmaya Misli.com üzerinden CANLI BAHİS oynamak için aşağıdaki görsele tıklayın...

Süper Lig | Antalyaspor - Ankaragücü

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle