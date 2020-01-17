Süper Lig | Ankaragücü - Konyaspor: İlk 11'ler, maç öncesi notlar, öne çıkan istatistikler

Ara bitti, Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek! Süper Lig'de ikinci yarıyı Ankara'da, "Ankaragücü-Konyaspor" maçıyla açacağız. Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Faty, Scarione, Kitsiou, İlhan

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Daci, Thuram

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MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ligde 11 maçtır kazanamıyor olsa da ilk yarının son 3 haftasındaki geri dönüşleriyle aldığı beraberlikler sonrasında umutlanan Ankaragücü, ligin en az gol atan 3 ekibinden biri. Sezona içinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeniyle sıkıntılı giren Ankaragücü cephesinde var olan sorunda devre arası itibariyle de çözülemedi. Şimdilik var olan kadroyla sezonun ikinci yarısına devam edecekler gibi. Cezalı olan Dever Origill’den yoksunlar.

Ligin ilk yarısının son maçında Alanyaspor’a konuk olan Konyaspor, öne geçtiği maçta Alanyaspor’un baskısına dayanamadı ve son anlarda yediği golle maçtan puansız ayrıldı. Bu sonuçla birlikte galibiyet hasretleri 10 maça çıktı. Kötü gidişata rağmen yönetim, antrenör Aykut Kocaman’ın yanında yer aldı ve onunla devam etmeye karar verdiler. Konuk ekipte ise cezalı olan Ali Turan’ın yanı sıra fıtık ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde olan Ferhat Öztorun yok. Gol sıkıntısını çözmek için alınan golcü Thuram’ın ise kulübüyle olan bonservis sorunu çözülemediği için henüz lisansı alınamadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan son 6 maç da karşılıklı gol yok bitti.

Konyaspor son 5 maçta Ankaragücü’ne kaybetmedi.

İki ekip arasındaki son 5 maçın da ilk yarıları berabere bitti.

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