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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.03.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Süper Lig alev alev! Puan durumu...

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Süper Lig alev alev! Puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta büyük ölçüde geride kalırken, Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Fenerbahçe'yi yenerek arkasındaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkaran İstanbul temsilcisi, sarı-kırmızılılar puan kaybı yaşarsa çok rahatlayacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor, maçlarını kazanarak ikincilik iddialarını sürdürdü. Galatasaray ise Antalyaspor karşısında galip gelerek, şampiyonluk umudunu son haftalara kadar taşımak niyetinde.

Düşme hattındaki üç takım olan Göztepe, BB Erzurumspor ve Akhisarspor da puan kaybı yaşadı.

İşte Süper Ligde güncel puan durumu...

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir252857
2Önceki2 Galatasaray242246
3Önceki3 Beşiktaş251644
4Önceki4 Trabzonspor25840
5Önceki5 Konyaspor25435
6Önceki6 Yeni Malatyaspor25234
7Önceki9 Sivasspor25034
8Önceki10 Alanyaspor25-234
9Önceki8 Antalyaspor24-1032
10Önceki7 Kayserispor25-1032
11Önceki13 Çaykur Rizespor25231
12Önceki11 Kasımpaşa25-531
13Önceki12 Ankaragücü25-1231
14Önceki14 Fenerbahçe25-628
15Önceki15 Bursaspor25-628
16Önceki16 Göztepe25-727
17Önceki17 Bb Erzurumspor25-822
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor25-1621
Puan durumu
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