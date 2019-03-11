Süper Lig alev alev! Puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta büyük ölçüde geride kalırken, Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
Fenerbahçe'yi yenerek arkasındaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkaran İstanbul temsilcisi, sarı-kırmızılılar puan kaybı yaşarsa çok rahatlayacak.
Beşiktaş ve Trabzonspor, maçlarını kazanarak ikincilik iddialarını sürdürdü. Galatasaray ise Antalyaspor karşısında galip gelerek, şampiyonluk umudunu son haftalara kadar taşımak niyetinde.
Düşme hattındaki üç takım olan Göztepe, BB Erzurumspor ve Akhisarspor da puan kaybı yaşadı.
İşte Süper Ligde güncel puan durumu...
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Başakşehir
|25
|28
|57
|2Önceki2
|Galatasaray
|24
|22
|46
|3Önceki3
|Beşiktaş
|25
|16
|44
|4Önceki4
|Trabzonspor
|25
|8
|40
|5Önceki5
|Konyaspor
|25
|4
|35
|6Önceki6
|Yeni Malatyaspor
|25
|2
|34
|7Önceki9
|Sivasspor
|25
|0
|34
|8Önceki10
|Alanyaspor
|25
|-2
|34
|9Önceki8
|Antalyaspor
|24
|-10
|32
|10Önceki7
|Kayserispor
|25
|-10
|32
|11Önceki13
|Çaykur Rizespor
|25
|2
|31
|12Önceki11
|Kasımpaşa
|25
|-5
|31
|13Önceki12
|Ankaragücü
|25
|-12
|31
|14Önceki14
|Fenerbahçe
|25
|-6
|28
|15Önceki15
|Bursaspor
|25
|-6
|28
|16Önceki16
|Göztepe
|25
|-7
|27
|17Önceki17
|Bb Erzurumspor
|25
|-8
|22
|18Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|25
|-16
|21
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