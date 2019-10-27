Süper Lig 9. hafta güncel puan durumu
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı. Gaziantep Futbol Kulübü ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa, Göztepe'yi deplasmanda 4-1 yendi. İşte, Süper Lig'de 9. hafta güncel puan durumu...
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında 28 Ekim akşamı Trabzonspor'u konuk edecek. Haftanın bitimine 1 maç kala, şimdiye kadar alınan sonuçlara göre puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, şu ana kadar alınan sonuçlara göre Süper Lig puan durumu...
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 2-1
Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 5-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Göztepe-Kasımpaşa: 1-4
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
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