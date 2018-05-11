Süper Lig 33. hafta puan durumu | Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Şampiyonluk mücadelelerinin hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. 34 haftalık maratonun bitimine sayılı günler kala kritik müsabakaların oynanacağı 33. haftada puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Haftanın açılış maçında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2- 0 yendi. Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?
Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir deplasmanda Antalyaspor’u 2-0’lık skorla geçmeyi başardı ve 3 puanın sahibi oldu. Şampiyonluk yarışının içinde bulunan Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu hafta rakipleriyle karşılaşacak. İşte, şu ana kadar oynanan maçlar sonucu oluşan Süper Lig puan durumu ve 33. hafta maçları…
SÜPER LİG'DE 33. HAFTA MAÇLARI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. haftanın maç programı şöyle:
11 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir : 0-2
12 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
13 Mayıs Pazar
16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
14 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
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