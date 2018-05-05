Süper Lig 32. hafta puan durumu | Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi
Şampiyonluk mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. 34 haftalık maratonun bitimine sayılı günler kala krtitik müsabakaların oynanacağı 32. haftada puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Haftanın açılış maçında Başakşehir, son dakikalarda yediği golle Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ise Aytemiz Alanya ve Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. Cumartesi günün önemli maçında Karadeniz ekibi Trabzonspor, kendi sahasında Kasımpaşa'dan fark yedi. Trabzonspor-Kasımpaşa mücadelesi 5-2 Kasımpaşa galibiyetiyle sonlandı. Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig puan durumu oynanan 32. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 32. haftasında bu hafta şampiyonluk yarışında yer alan Medipol Başakşehir kendi evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışının içinde bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe de 6 Mayıs Pazar günü rakipleriyle karşılaşacak. Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ise pazartesi günü kapanış maçında kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İşte, şu ana kadar oynanan maçlar sonucu oluşan Süper Lig puan durumu ve 32. Hafta maç sonuçları…
SÜPER LİG'DE 32 HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
4 Mayıs 2018 Cuma
20.00 M.Başakşehir-DG Sivasspor: 1-1
5 Mayıs 2018 Cumartesi
16:00 K.Karabükspor-A.Konyaspor: 0-1
19:00 A.Alanyaspor-Osmanlıspor : 1-1
19:00 Trabzonspor-Kasımpaşa : 2-5
6 Mayıs 2018 Pazar
16:00 Gençlerbirliği-Antalyaspor
16:00 Fenerbahçe-Bursaspor
19:00 Akhisarspor-Galatasaray
7 Mayıs 2018 Pazartesi
20:00 Göztepe-E.Yeni Malatyaspor
20:00 Beşiktaş-Kayserispor
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