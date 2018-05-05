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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
05.05.2018 - 21:31, Son Güncelleme:

Süper Lig 32. hafta puan durumu | Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi

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Süper Lig 32. hafta puan durumu | Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi

Şampiyonluk mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. 34 haftalık maratonun bitimine sayılı günler kala krtitik müsabakaların oynanacağı 32. haftada puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Haftanın açılış maçında Başakşehir, son dakikalarda yediği golle Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ise Aytemiz Alanya ve Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. Cumartesi günün önemli maçında Karadeniz ekibi Trabzonspor, kendi sahasında Kasımpaşa'dan fark yedi. Trabzonspor-Kasımpaşa mücadelesi 5-2 Kasımpaşa galibiyetiyle sonlandı. Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumu oynanan 32. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 32. haftasında bu hafta şampiyonluk yarışında yer alan Medipol Başakşehir kendi evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışının içinde bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe de 6 Mayıs Pazar günü rakipleriyle karşılaşacak. Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ise pazartesi günü kapanış maçında kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İşte, şu ana kadar oynanan maçlar sonucu oluşan Süper Lig puan durumu ve 32. Hafta maç sonuçları…

SÜPER LİG'DE 32 HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU

4 Mayıs 2018 Cuma

20.00 M.Başakşehir-DG Sivasspor: 1-1

5 Mayıs 2018 Cumartesi

16:00 K.Karabükspor-A.Konyaspor: 0-1

19:00 A.Alanyaspor-Osmanlıspor : 1-1

19:00 Trabzonspor-Kasımpaşa    : 2-5

6 Mayıs 2018 Pazar

16:00 Gençlerbirliği-Antalyaspor

16:00 Fenerbahçe-Bursaspor

19:00 Akhisarspor-Galatasaray

7 Mayıs 2018 Pazartesi

20:00 Göztepe-E.Yeni Malatyaspor

20:00 Beşiktaş-Kayserispor

Süper Lig 32. hafta puan durumu | Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi

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