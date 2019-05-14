Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu
Futbolda 2018-2019 sezonunun sonu yaklaşırken, ligde heyecan son haftalara taşındı. Son 2 haftaya girilen Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi veriyor. İşte, 32. hafta maçları sonucu oluşan Süper Lig güncel puan durumu...
Ligde 66 puanlı Galatasaray ve Medipol Başakşehir, ilk iki sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin averajla lider olduğu Süper Lig'de 33. haftada yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında şampiyon belli olabilir. Söz konusu maçı kazanan takım, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Beraberlik durumunda ise şampiyon son hafta belli olacak.
Topladığı 62 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş ise şampiyonluk için rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.
Öte yandan Süper Lig'den düşen ilk takım, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor oldu. Ligden düşecek diğer iki takım ise henüz netleşmedi. 38 puanı bulunan takımlardan 12. Demir Grup Sivasspor ile 13. Kasımpaşa, 37 puanla 14. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 34 puanla 15. Göztepe, 33 puanla 16. basamaktaki Bursaspor ve 32 puanla 17. sırada kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un son 2 haftada matematiksel olarak ligden düşme durumu mevcut.
32. HAFTA PUAN DURUMU
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