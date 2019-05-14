Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig 32. hafta güncel puan durumu
GeriSpor Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
14.05.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu

Futbolda 2018-2019 sezonunun sonu yaklaşırken, ligde heyecan son haftalara taşındı. Son 2 haftaya girilen Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi veriyor. İşte, 32. hafta maçları sonucu oluşan Süper Lig güncel puan durumu...

Ligde 66 puanlı Galatasaray ve Medipol Başakşehir, ilk iki sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin averajla lider olduğu Süper Lig'de 33. haftada yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında şampiyon belli olabilir. Söz konusu maçı kazanan takım, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Beraberlik durumunda ise şampiyon son hafta belli olacak.

Topladığı 62 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş ise şampiyonluk için rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

Öte yandan Süper Lig'den düşen ilk takım, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor oldu. Ligden düşecek diğer iki takım ise henüz netleşmedi. 38 puanı bulunan takımlardan 12. Demir Grup Sivasspor ile 13. Kasımpaşa, 37 puanla 14. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 34 puanla 15. Göztepe, 33 puanla 16. basamaktaki Bursaspor ve 32 puanla 17. sırada kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un son 2 haftada matematiksel olarak ligden düşme durumu mevcut.

32. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu

TFF 3. Lig play-off yarın final rövanş maçları yarın oynanacak

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final programı açıklandı

Los Angeles Lakers'ı Frank Vogel çalıştıracak