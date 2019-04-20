Süper Lig 29. hafta güncel puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 yenen Galatasaray, zirve yarışını sürdürüyor. Bu gelişmenin ardından zirve yarışının kızıştığı Süper Lig'de güncel puan durumu merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de 29. hafta oynana maçlarla devam ediyor. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Bu akşam ise Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. İşte, şu ana kadar alınan skorlar sonucu 29. hafta puan durumu...
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