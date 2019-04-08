Süper Lig 27. hafta puan durumu ve 28. hafta fikstürü
Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi ve pazar günleri maçlar oynandı. Bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesiyle de hafta kapanacak. İşte bitime 7 hafta kala oluşan son puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Süper Lig'in 27. haftası birbirinden önemli maçlara sahne olurken lider Başakşehir, takipçisi Galatasaray gibi hata yapmadı ve bu haftayı da 3 puanla kapattı.
Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup edip şampiyonluk yarışında son viraja giren Başakşehir'i 6 puan geriden takip eden Galatasaray da Yeni Malatyaspor'u rahat geçince puan farkında değişiklik olmadı.
Fenerbahçe ise Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak derbi haftası öncesi üst sıralara yükselme şansını değerlendiremedi.
27. haftanın kapanış maçında bugün Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Haftanın sonuçları
Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor
Sivasspor 1 - 3 Kayserispor
Alanyaspor 1 - 0 Bursaspor
Galatasaray 3 - 0 Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa 2 - 1 Erzurumspor
Göztepe 0 - 1 Akhisarspor
Ankaragücü 1 - 1 Fenerbahçe
Başakşehir 2 - 0 Konyaspor
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
Puan durumu
1- Başakşehir 61
2- Galatasaray 55
3- Beşiktaş 47 (1 maç eksik)
4- Trabzonspor 46
5- Yeni Malatyaspor 37
6- Kasımpaşa 37
7- Alanyaspor 37
8- Kayserispor 36
9- Konyaspor 35
10- Antalyaspor 35
11- Çaykur Rizespor 34 (1 maç eksik)
12- Sivasspor 34
13- Fenerbahçe 32
14- Ankaragücü 32
15- Bursaspor 28
16- Göztepe 27
17- Akhisarspor 24
18- Erzurumspor 22
Ayrıntılı puan durumu için tıklayın
28. hafta programı
Bursaspor - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
Konyaspor - Sivasspor
Beşiktaş - Başakşehir
Kayserispor - Ankaragücü
Antalyaspor - Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Erzurumspor - Akhisarspor
Yorumları Göster
Yorumları Gizle