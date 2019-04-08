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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.04.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

Süper Lig 27. hafta puan durumu ve 28. hafta fikstürü

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Süper Lig 27. hafta puan durumu ve 28. hafta fikstürü

Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi ve pazar günleri maçlar oynandı. Bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesiyle de hafta kapanacak. İşte bitime 7 hafta kala oluşan son puan durumu ve gelecek haftanın programı...

Süper Lig'in 27. haftası birbirinden önemli maçlara sahne olurken lider Başakşehir, takipçisi Galatasaray gibi hata yapmadı ve bu haftayı da 3 puanla kapattı.

Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup edip şampiyonluk yarışında son viraja giren Başakşehir'i 6 puan geriden takip eden Galatasaray da Yeni Malatyaspor'u rahat geçince puan farkında değişiklik olmadı.

Fenerbahçe ise Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak derbi haftası öncesi üst sıralara yükselme şansını değerlendiremedi.

27. haftanın kapanış maçında bugün Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Haftanın sonuçları

Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor
Sivasspor 1 - 3 Kayserispor
Alanyaspor 1 - 0 Bursaspor
Galatasaray 3 - 0 Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa 2 - 1 Erzurumspor
Göztepe 0 - 1 Akhisarspor
Ankaragücü 1 - 1 Fenerbahçe
Başakşehir 2 - 0 Konyaspor
Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Puan durumu

1- Başakşehir 61
2- Galatasaray 55
3- Beşiktaş   47 (1 maç eksik)
4- Trabzonspor 46
5- Yeni Malatyaspor 37
6- Kasımpaşa 37
7- Alanyaspor 37
8- Kayserispor 36
9- Konyaspor 35
10- Antalyaspor 35
11- Çaykur Rizespor 34 (1 maç eksik)
12- Sivasspor 34 
13- Fenerbahçe 32
14- Ankaragücü 32
15- Bursaspor 28
16- Göztepe 27
17- Akhisarspor 24
18- Erzurumspor 22

Ayrıntılı puan durumu için tıklayın

28. hafta programı

Bursaspor - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
Konyaspor - Sivasspor
Beşiktaş - Başakşehir
Kayserispor - Ankaragücü
Antalyaspor - Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Erzurumspor - Akhisarspor

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