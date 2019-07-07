Süper Lig 2019-2020 fikstür çekimi ne zaman?
2019-2020 fikstür çekimi, yeni sezonda takımların maç programlarının belirlenmesine imkan tanıyacak. 34 haftalık fikstürün çekileceği Cemil Usta sezonu için gözler TFF'ye çevrildi. Peki, 2019-2020 fikstür çekimi ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Geçtiğimiz yıl temmuz ayının ikinci pazartesi gününe denk gelen 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen fikstür çekilişinin 2019-2020 sezonu için 8 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi ise TFF'den yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz Çarşamba günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
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