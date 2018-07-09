Süper Lig 2018-2019 fikstürü derbi tarihleri belli oldu! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş derbileri
Fikstürk çekiminin tamamlandığı Süper Lig'de, derbi tarihleri de belirlenmiş oldu. 18 takımın 34 hafta boyunca oynayacağı karşılaşmaların fikstürü belli olurken, futbolseverlerin kilitlendiği noktalardan birisi de 2018-2019 sezonunun derbi tarihleri oldu. İşte, 2018-2019 sezonunda Lefter Küçükandonyadis'in ismini alan Süper Lig'in derbi fikstürü ve detaylı bilgiler
üper Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala fikstür çekimi ile merak edilen konular arasında derbi tarihleri yer alıyordu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbi tarihleri spor severler tarafından merak ediliyor. Peki bu sezonun derbi tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar
Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Planlamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek
İŞTE 2018 - 2019 SEZONUNUN DERBİ TARİHLERİ
1. HAFTA: Medipol Başakşehir - Trabzonspor
4. HAFTA: Trabzonspor - Galatasaray
6. HAFTA: Fenerbahçe - Beşiktaş
8. HAFTA: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
11. HAFTA: Medipol Başakşehir - Beşiktaş
11. HAFTA: Galatasaray - Fenerbahçe
13. HAFTA: Trabzonspor - Fenerbahçe
14. HAFTA: Beşiktaş - Galatasaray
16. HAFTA: Beşiktaş - Trabzonspor
16. HAFTA: Medipol Başakşehir - Galatasaray
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI
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