Süper Lig 2018-2019 fikstürü derbi tarihleri belli oldu! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş derbileri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
09.07.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Süper Lig 2018-2019 fikstürü derbi tarihleri belli oldu! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş derbileri

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Süper Lig 2018-2019 fikstürü derbi tarihleri belli oldu! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş derbileri

Fikstürk çekiminin tamamlandığı Süper Lig'de, derbi tarihleri de belirlenmiş oldu. 18 takımın 34 hafta boyunca oynayacağı karşılaşmaların fikstürü belli olurken, futbolseverlerin kilitlendiği noktalardan birisi de 2018-2019 sezonunun derbi tarihleri oldu. İşte, 2018-2019 sezonunda Lefter Küçükandonyadis'in ismini alan Süper Lig'in derbi fikstürü ve detaylı bilgiler

üper Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala fikstür çekimi ile merak edilen konular arasında derbi tarihleri yer alıyordu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş derbi tarihleri spor severler tarafından merak ediliyor. Peki bu sezonun derbi tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar

Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Planlamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek

İŞTE 2018 - 2019 SEZONUNUN DERBİ TARİHLERİ

1. HAFTA: Medipol Başakşehir - Trabzonspor
4. HAFTA: Trabzonspor - Galatasaray
6. HAFTA: Fenerbahçe - Beşiktaş
8. HAFTA: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
11. HAFTA: Medipol Başakşehir - Beşiktaş
11. HAFTA: Galatasaray - Fenerbahçe
13. HAFTA: Trabzonspor - Fenerbahçe
14. HAFTA: Beşiktaş - Galatasaray
16. HAFTA: Beşiktaş - Trabzonspor
16. HAFTA: Medipol Başakşehir - Galatasaray

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