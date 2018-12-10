Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
10.12.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu

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Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu

Süper Lig'de dün akşam oynanan son karşılaşmaların ardından gözler puan durumu tablosuna çevrildi. Başakşehir ve Kasımpaşa'nın maç eksiği ile ilk iki sırada yer aldığı puan durumunda, Akhisar Belediyespor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından düşme hattına giren Fenerbahçe dikkat çekiyor. İşte, Süper Lig'in 15. Hafta Puan Durumu tablosundan bazı bilgiler

Süper Lig puan durumu, 15. Hafta kapsamında oynanan bazı maçların tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig'de puan durumu

15. HAFTA SÜPER LİG PUAN DURUMU

1Medipol Başakşehir14932196+1330
2Kasımpaşa148243121+1026
3Antalyaspor158251919026
4Beşiktaş157442517+825
5Yeni Malatyaspor157442315+825
6Trabzonspor157442619+725
7Galatasaray157442518+725
8Atiker Konyaspor155642018+221
9Sivasspor155641819-121
10MKE Ankaragücü146261718-120
11Bursaspor154741616019
12Göztepe156091519-418
13Akhisarspor154471925-616
14Alanyaspor155191120-916
15BB Erzurumspor153571319-614
16Fenerbahçe153571422-814
17Kayserispor143381024-1412
18Çaykur Rizespor151861723-611

15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Akhisarspor3 - 0Fenerbahçe
Bursaspor0 - 2Antalyaspor
BB Erzurumspor1 - 3Yeni Malatyaspor
Galatasaray2 - 2Çaykur Rizespor
Trabzonspor3 - 0Atiker Konyaspor
Sivasspor2 - 0Göztepe
Alanyaspor0 - 0Beşiktaş
Fenerbahçe2 - 2Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor1 - 1Akhisarspor
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