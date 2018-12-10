Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu
Süper Lig'de dün akşam oynanan son karşılaşmaların ardından gözler puan durumu tablosuna çevrildi. Başakşehir ve Kasımpaşa'nın maç eksiği ile ilk iki sırada yer aldığı puan durumunda, Akhisar Belediyespor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından düşme hattına giren Fenerbahçe dikkat çekiyor. İşte, Süper Lig'in 15. Hafta Puan Durumu tablosundan bazı bilgiler
Süper Lig puan durumu, 15. Hafta kapsamında oynanan bazı maçların tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig'de puan durumu
15. HAFTA SÜPER LİG PUAN DURUMU
|1
|Medipol Başakşehir
|14
|9
|3
|2
|19
|6
|+13
|30
|2
|Kasımpaşa
|14
|8
|2
|4
|31
|21
|+10
|26
|3
|Antalyaspor
|15
|8
|2
|5
|19
|19
|0
|26
|4
|Beşiktaş
|15
|7
|4
|4
|25
|17
|+8
|25
|5
|Yeni Malatyaspor
|15
|7
|4
|4
|23
|15
|+8
|25
|6
|Trabzonspor
|15
|7
|4
|4
|26
|19
|+7
|25
|7
|Galatasaray
|15
|7
|4
|4
|25
|18
|+7
|25
|8
|Atiker Konyaspor
|15
|5
|6
|4
|20
|18
|+2
|21
|9
|Sivasspor
|15
|5
|6
|4
|18
|19
|-1
|21
|10
|MKE Ankaragücü
|14
|6
|2
|6
|17
|18
|-1
|20
|11
|Bursaspor
|15
|4
|7
|4
|16
|16
|0
|19
|12
|Göztepe
|15
|6
|0
|9
|15
|19
|-4
|18
|13
|Akhisarspor
|15
|4
|4
|7
|19
|25
|-6
|16
|14
|Alanyaspor
|15
|5
|1
|9
|11
|20
|-9
|16
|15
|BB Erzurumspor
|15
|3
|5
|7
|13
|19
|-6
|14
|16
|Fenerbahçe
|15
|3
|5
|7
|14
|22
|-8
|14
|17
|Kayserispor
|14
|3
|3
|8
|10
|24
|-14
|12
|18
|Çaykur Rizespor
|15
|1
|8
|6
|17
|23
|-6
|11
15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
|Akhisarspor
|3 - 0
|Fenerbahçe
|Bursaspor
|0 - 2
|Antalyaspor
|BB Erzurumspor
|1 - 3
|Yeni Malatyaspor
|Galatasaray
|2 - 2
|Çaykur Rizespor
|Trabzonspor
|3 - 0
|Atiker Konyaspor
|Sivasspor
|2 - 0
|Göztepe
|Alanyaspor
|0 - 0
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|2 - 2
|Kasımpaşa
|Yeni Malatyaspor
|1 - 1
|Akhisarspor
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