Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu! 6 Aralık Süper Lig puan tablosu ve haftanın kalan maçları

Sivasspor'un liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de 14. haftanın ilk karşılaşması Kadıköy'de oynandı. Fenerbahçe'nin kendi evinde konuk ettiği Gençlerbirliği sahadan 5-2 mağlup ayrıldı. Bu haftanın en kritik maçlarından olan Kasımpaşa-Beşiktaş ve Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları ise puan durumunu yeniden düzenleyecek. İşte, Süper Lig 6 Aralık güncel puan durumu ve fikstürü.

Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısına 25 puanla 2. sıraya yükselerek zirveye çok yaklaştı. Sivasspor ise 27 puanla birincilik koltuğunda oturmaya devam ediyor.

6 ARALIK GÜNCEL PUAN TABLOSU

HAFTANIN KALAN MAÇLARI

7 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)