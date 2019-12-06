Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu! 6 Aralık Süper Lig puan tablosu ve haftanın kalan maçları
Süper Lig'in 14. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Sahada ciddi performans sergileyen sarı lacivertliler yeni haftanın ilk maçında ligdeki puan durumunu 25'e yükseltti. Fenerbahçe ligde yeniden 2. sıraya yerleşti. Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı. Peki, Süper Lig'de son puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 6 Aralık Süper Lig puan tablosu ve haftanın kalan maçları.
Sivasspor'un liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de 14. haftanın ilk karşılaşması Kadıköy'de oynandı. Fenerbahçe'nin kendi evinde konuk ettiği Gençlerbirliği sahadan 5-2 mağlup ayrıldı. Bu haftanın en kritik maçlarından olan Kasımpaşa-Beşiktaş ve Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları ise puan durumunu yeniden düzenleyecek. İşte, Süper Lig 6 Aralık güncel puan durumu ve fikstürü.
Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısına 25 puanla 2. sıraya yükselerek zirveye çok yaklaştı. Sivasspor ise 27 puanla birincilik koltuğunda oturmaya devam ediyor.
6 ARALIK GÜNCEL PUAN TABLOSU
HAFTANIN KALAN MAÇLARI
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
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