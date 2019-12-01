Süper Lig 13. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig puan durumu
Süper Lig'in 13. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı, 1-1 eşitlikle tamamlandı. Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 5-0 yendi. Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki nefes kesen mücadele ise 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu gelişmelerin ardından Süper Lig puan durumunun nasıl şekillendiği merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 13. hafta puan durumu...
Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Öte yandan Antalyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini elde etti. İşte, bu hafta şimdiye kadar oynana maçların sonuçları ve güncel puan durumu...
13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-3
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-0
Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 5-0
Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: 1-2
Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 2-0
Trabzonspor-Galatasaray: 1-1
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)
GÜNCEL PUAN DURUMU
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