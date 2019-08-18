Süper Lig 1. hafta puan durumu
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Sezonun açılış maçında Yukatel Denizlispor, Galatasaray'ı 2-0 yendi. Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi. İşte, şu ana kadar alınan sonuçlar ve puan durumu...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde ilk haftanın maç programı şöyle:
16 AĞUSTOS
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0
17 AĞUSTOS
19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1
21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1
21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3 - 0
18 AĞUSTOS
19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0
21.45 Göztepe-Antalyaspor: 0-1
21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
19 AĞUSTOS
20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)
PUAN DURUMU
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