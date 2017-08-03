Süper Kupa şampiyonu 1907 Fenerbahçe 

Türkiye’de ilk kez Düello: Zirve adıyla düzenlenen ve 1907 Fenerbahçe ile Galakticos takımlarını karşı karşıya getiren maçın galibi ve 10 bin TL’lik ödülün sahibi 1907 Fenerbahçe takımı oldu

Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Türkiye’de ilk defa bir Süper Kupa karşılaşması düzenledikleri için heyecanlı olduklarını belirterek “Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Karşılaşmayı online olarak Twitch platformu üzerinden yaklaşık 100 bin kişi izledi. Netmarble Türkiye olarak Espor alanına ve Espor takımlarına yatırım yapmaya ve bu tür heyecanlı etkinlikle turnuvaları düzenlemeye devam edeceğiz. Ülkemizin ilk Süper Kupa galibiyetine uzanan 1907 Fenerbahçe takımını ve oyuncularını tebrik ediyorum” dedi.

Netmarble Türkiye, ülkemizin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için Türkiye’de ilk defa yapılan ve şampiyon takımları bir araya getiren bir organizasyona imza attı. Futbolda Şampiyonlar Ligi Kupası ve Avrupa Ligi Kupası kazanan iki takımı karşı karşıya getiren Süper Kupa uygulamasını Espor alanına taşıyan ve dünyada çeşitli isimlerle anılan şampiyon takımların maçı tüm dünyada büyük ilgi görüyor.

İlk Süper Kupa sahibini buldu

İlk örneğinin Astralis ile Virtus.Pro ile oynanan maçta görüldüğü ve Clash for Cash olarak anılan mücadelenin bir benzerini Türkiye’de Wolfteam için Netmarble Türkiye düzenledi. Yıkım Modu yani Espor maçları için özel tasarlanan Gaziantep Haritası, Süper Kupa karşılaşmasında ilk kez oynandı.

Canlı yayını 100 bin kişi izledi

Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Dirketörü Aras Şenyüz, Netmarble Türkiye’nin geçtiğimiz iki yıldır e-spor alanına önemli yatırımlar yaptığını, pek çok ilki gerçekleştirmek üzere yeni projeleri hayata geçirmek için hazırlandıklarını hatırlattı. Wolfteam Düello: Zirve adı verilen maç için Wolfteam Yıldızlar Ligi 1. Sezonunun şampiyon takımı Galakticos ile Türkiye’nin en popüler Wolfteam oyuncusu Furkan “BLoodRappeR” Çinici’nin kaptanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe takımlarının karşılaştığı belirten Şenyüz şöyle devam etti:

“Maç gerçekten de tahmin ettiğimiz gibi büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Kıran kırana geçen karşılaşmada ekran başında Twitch platformun üzerinden maçı canlı izleyen yaklaşık 100 bin kişi de büyük bir heyecan yaşadı. Tüm maçların 9-8 bitmesi bu maçı Wolfteam tarihinin en heyecanlı maçı yapmaya yetti. Bu maçların dünyadaki örneklerine baktığımızda hem takımlardan hem de izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Benzer organizasyonları düzenli olarak her yıl gerçekleştirerek dünyadaki örnekleri gibi tüm yıl boyunca beklenecek bir maç haline getirmeyi hedefliyoruz.”