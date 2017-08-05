Süper Kupa sahibini buluyor

2016-2017 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa 2017 müsabakası Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmanın yardımcı hakemleri Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu, dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

BEŞİKTAŞ İLE A. KONYASPOR'UN 40. RANDEVUSU

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasındaki rekabet, yeşil-beyazlı ekibin 1988 yılında Spor Toto Süper Lig'e yükselmesiyle başladı. 29 yıla yaklaşan bu rekabette iki takım 32'si lig, altısı kupa, biri de özel olmak üzere 39 maçta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu maçların 20'sini kazanırken, Atiker Konyaspor 7 galibiyet elde edebildi. 12 maç ise beraberlikle sona erdi. Beşiktaş, 2004-2005 sezonda kupada 3-1 kaybettiği maça kadar oynanan ilk 15 müsabakada Konyaspor'a hiç mağlup olmadı. Siyah-beyazlıların 74 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verebildi.

BEŞİKTAŞ'IN BEŞİNCİ, ATİKER KONYASPOR'UN İLK FİNALİ

Süper Kupa adıyla 2006 yılından bu yana 10 kez düzenlenen organizasyonda Beşiktaş dört kez yer aldı ve sadece ilk Süper Kupa'yı kazandı. Atiker Konyaspor ise bu platforma ilk defa çıkıyor. Süper Kupa'yı en çok kazanan takım beş defa zafere ulaşan Galatasaray. Fenerbahçe'nin üç, Trabzonspor'un da bir Süper Kupa'sı var.

Türkiye Ligi Şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren bir organizasyon düzenleme fikri ilk olarak 1965-66 sezonunda hayata geçirildi. Organizasyona Cumhurbaşkanlığı Kupası adı verildi. O sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, lig şampiyonu Beşiktaş'ı 2-0 yenerek ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. Cumhurbaşkanlığı Kupası, 12 Eylül darbesinin yapıldığı dönemde 1980-81 ve 1981-82 sezonlarında iki kez Devlet Başkanlığı Kupası adı altında olmak üzere 1998 yılına kadar tam 33 kez düzenlendi. Galatasaray'ın 10 defayla en çok kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı bugünün finalistlerinden Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor 7'şer kez, Fenerbahçe 6 kez kazanırken, Göztepe, Eskişehirspor ve Ankaragücü de dört büyükler dışında bu kupayla müzelerini süsleyen diğer takımlar oldu.

1998 yılında sona eren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın yerine tam 9 yıllık aradan sonra Süper Kupa organizasyonu kuruldu. Yine lig ve kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren organizasyonun en önemli farkı, tarihi ve yeri konusundaydı. Cumhurbaşkanlığı Kupası hep Ankara'da düzenlenirken, Süper Kupa ilk defa ülke sınırlarının dışına taşarak Almanya'da organize edildi. Cumhurbaşkanlığı Kupası sezonun hemen bitiminde ve genellikle Haziran ayında eski kadrolarla oynanırken, Süper Kupa yeni sezonun öncesine taşındı ve yeni transferlerin de yer aldığı bir boy gösterisine dönüştü. Bugüne dek 10 kez organize edilen Süper Kupa'yı Galatasaray beş, Fenerbahçe üç, Beşiktaş ve Trabzonspor ise birer kez kazandı.



