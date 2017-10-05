Süper Kupa Rusların oldu

Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Rus temsilcisi Dinamo Kursk ile Süper Kupa'da karşılaştı.
Rusya'nın Kursk şehrindeki aynı isimli spor salonunda oynanan mücadelenin ilk çeyreği, Dinamo Kursk'un 19-14'lük üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta hücumda etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 43-40 önde girdi.
İkinci yarıda üstün oynayan Dinamo Kursk, üçüncü çeyreği 60-55 önde kapattı. Son periyotta da hücumda etkili olan Rus ekibi mücadeleden 84-73 galip ayrılarak, kupayı müzesine götürdü.
Maçın en skorer ismi Dinamo Kursk adına 20 sayı kaydeden Sonja Petrovic olurken, Yakın Doğu Üniversitesi'nde Quanitra Hollingsworth 19 sayı üretti.
Salon: Kursk
Hakemler: Mila Cavara (Bosna Hersek), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Sonia Teixeria (Portekiz)
Dinamo Kursk: Zhedik 9, Petrovic 20, Ciak 10, Prince 14, Vidmer 9, Vadeeva 4, Levchenko, Kirillova, Cruz, McCoughtry 18
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 3, Eldebrink 4, Wauters 12, Hollingsworth 19, Bahar Çağlar 2, Cansu Köksal 2, McBride 13, Vandersloot 18
1. Periyot: 19-14
Devre : 40-43
3. Periyot: 60-55