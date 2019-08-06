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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.08.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Süper Kupa maçının saati değişti - Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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Süper Kupa maçının saati değişti - Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Akhisarspor arasında gerçekleşecek Süper Kupa mücadelesi heyecanla beklenirken TFF’den değişiklik açıklaması geldi. TFF, Süper Kupa finalinde saat değişikliğine gidildiğini duyurdu. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda maç, saat 21.30'da başlayacak."

Düdük Halil Umut Meler'de

Halil Umut Meler'in yöneteceği Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesinde VAR olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR olarak ise Ali Şansalan ve Bahattin Duran görev yapacak.

Fatih Terim cezalı

PFDK, geçtiğimiz sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında rakip takım antrenörüne saldırı nedeniyle Fatih Terim'e üç maç ceza vermişti. Geçen sezonun son haftasında oynanan Sivasspor maçında yer almayan Terim, Akhisar ve ligin ilk haftasında oynanacak Denizli maçı ile cezasını tamamlayacak, ikinci haftadaki Konya maçı ile kulübedeki yerini alacak.

Maçın saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin saatinin değiştiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 21.30'a alındığı belirtildi.

Galatasaray'dan 8 transfer

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray, kadrosuna Okan Kocuk, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Emre Mor ve Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Panathinaikos ile yapılan özel maçta sakatlanarak oyunu terk eden Jimmy Durmaz’dan iyi haber geldi. Türk asıllı İsveçli futbolcunun, Akhisarspor ile yapılacak Süper Kupa Finali’nde takımdaki yerini alabileceği belirtildi. Yunan ekibi karşısında iyi bir görüntü çizen tecrübeli futbolcuyu teknik kadronun ilk 11’de oynatmayı planladığı bildirildi.

Akhisar'da lisans krizi

Akhisarspor, Galatasaray’la oynayacağı Süper Kupa finali öncesi lisans krizi yaşıyor. Süper Lig’de geçen sezon içinde yollarını ayırdığı teknik direktör Cihat Arslan ve ekibine olan yaklaşık 600 bin TL tutarındaki kesinleşmiş borcu nedeniyle transfer yasağı alan Akhisar, yeni transferlerden Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru’nun lisanslarını henüz çıkaramadı. Ergin ve Uğur forma giyemeyecek.

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