Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda ücretsiz?

Beşiktaş Konyaspor Süper Kupa maçı için geri sayım sürüyor. Süper Kupa öncesi Lig’de iki sezondur üst üste şampiyon olan ve 3. yıldızı göğsüne takan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nın sahibi Atiker Konyaspor ile bugün kozlarını paylaşacak. Maçın sonucunda bir takım galibiyet sevincini Süper Kupa ile taçlandıracak. Beşiktaş- Konyaspor karşılaşması Samsun’daki Yeni 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşecek. Peki Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, şifre var mı, saat kaçta? İşte Beşiktaş- Konyaspor maçı ile ilgili tüm bilgiler!

SÜPER KUPA MAÇ BİLGİLERİ



Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak olan Süper Kupa finali 6 Ağustos 2017 Pazar günü (bugün) oynanacak. 20.45'te başlayacak olan Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa Final maçı ATV'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.



Beşiktaş - Konyaspor muhtemel 11'ler:



Beşiktaş: Fabri Beck Pepe Tosic Adriano Atiba Oğuzhan Quaresma Tolgay Arslan Babel Cenk Tosun

Konyaspor: Serkan Skubic Ali Turan Moke Eren Albayrak Ali Çamdalı Baurabia Ömer Ali Traore Milosevic Ezekiel



Negredo kadroda olacak mı?



Önceki gün resmi sözleşmeye imza atan Beşiktaş’ın yeni forveti Alvaro Negredo, Konyaspor maçının kafilesine dahil edildi. Hazır bir şekilde takıma katılan ve hocası Şenol Güneş’ten forma isteyen İspanyol yıldız, Süper Kupa’da 18 kişilik kadroda olacak. Güneş, son bölümlerde Negredo’yu oynatabilir.



Quaresma ilk 11'de



Kartal’ın flaş transferi Pepe, Süper Kupa'da Siyah-Beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıkacak. 10 yıl Real Madrid’de oynadıktan sonra Beşiktaş’a gelen Portekizli yıldız stoperin performansı merak konusu. Onun yanı sıra takımın bir diğer Portekizli yıldızı Quaresma da ilk 11’deki yerini alacak.



Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ilk resmi maç



Süper Kupa’ya Samsun’daki Yeni 19 Mayıs Stadı ev sahipliği yapacak. 33 bin 919 kişilik stadyumda daha önce Samsunspor ile Ankaragücü özel maç oynarken, farklı organizasyonlar da düzenlenmişti. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın açılışı da Yeni 19 Mayıs Stadı’nda yapılırken, ilk resmi maç ise bugün oynanacak. Tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.



Kupayı Bakan verecek



Süper Kupa maçında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın protokoldeki yerini alacağı öğrenilirken, kupayı da kazanan takıma bizzat vereceği öğrenildi. Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in kupayı vermemesi konusunda yoğun eleştirilerde bulunmuştu.