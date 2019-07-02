Süper Kupa maçı ne zaman?
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. Bu yıl Süper Lig'den küme düşmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Akhisarspor ile Galatasaray'ın karşılacaşağı Süper Kupa'nın tarihi, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa 2019'un tarihi ve yeri belli oldu. İşte, Süper Kupa maçına ilişkin tüm detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
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