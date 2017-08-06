Süper Kupa finali öncesi çarpıcı yorum!..

İşte Başaran'ın kritik maç öncesi analizi:



11. Süper Kupa sahibini buluyor. Bu kupanın önemi nedir?

Bu kupa esasen Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın devamı. Adı değişti. Bu geçmişle bağlantısı da kesildi. Oysa sayısal olarak eski kupalar da hesaba katılmalıydı. Zira ligin de adı değişti ama ‘1. Lig’ adıyla oynanan seneler hesaptan düşmedi. Diğer yandan bir de ‘Kayıp Süper Kupa’ var. 3 Temmuz nedeniyle 2011’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynatılmayan kupa finali… Bu finalin de oynatılması veya en kötü kupanın iki takım arasında paylaştırılması lazım.

Kadrolar baktığınızda neler söylersiniz?

Mustafa Reşit Akçay, sprinter oyuncularla oynamayı sever. Ezekiel ile başlamasını bekliyordum ama tercihi Milosevic oldu. Akçay, Beşiktaş’ı yorduktan sonra bu hamleyi yapacak. Beşiktaş’ın dikkat kesileceği en önemli isim Traore, çok tecrübeli ve pes etmeyen bir oyuncu. Savunma arkalarına da çok iyi sızıyor. Kanatta da Fofana, ona eşlik isim. Beşiktaş’ta yeni olan tek isim Pepe. Taraftarın gözü Negredo’da olacak. Uyum süresini azaltmak adına Güneş’in ona da şans vermesi lazım. Bu final esasen Pepe ve Negredo’nun galası olacak.

Nasıl bir final bekliyorsunuz?

Aykut Kocaman’ın Konyasporu sahayı parselleyen, sakin ve kolektif oynayan bir ekipti. Mustafa Reşit Akçay ise, kontrayı seven biri. Yani Konya, 180 derecelik bir değişim yaşayacak. Bunu ne kadar becerebileceklerinin ilk test maçına çıkıyorlar. Traore ve şans verilmesi halinde Ezekiel’in performansı belirleyici olacak.

Beşiktaş için bu maçın en büyük esprisi lig öncesi son gerçek sınav olması. Ve elbette Pepe’nin siyah beyazlı formayla nasıl durduğunu da göreceğiz.



Daha oturmuş bir ekip olan Beşiktaş, favori. Geçen sezon da oyun olarak hak ettikleri halde Galatasaray’a penaltılarla kaybetmişlerdi. Bunu telafi etme arzusu da olacaktır. Takımlar bu akşam ayrıca yüksek nemle de mücadele edecekler. Kilosu olan oyuncular için bulunmaz fırsat(!)