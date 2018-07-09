Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa maçının tarihi, futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. 2018 Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa final maçının tarihini sorguluyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?
Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar Belediye ve Gençlik Spor kulüpleri arasında oynanacak TFF Süper Kupa, finalinin oynanacağı tarih, Süper Lig'in açılmasına kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan oldu. İşte, 'Süper Kupa finali ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı...
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın kazananı Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa karşılaşması, 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın biletleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yakın zamanda duyurulacak.
TFF SÜPER KUPA NEDİR?
Türkiye Süper Kupası ya da sponsorluk anlaşmaları gereğince Turkcell Süper Kupası, Türkiye'de yeni sezon başlamadan önce Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonu. 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi.
15 Mayıs 1998 tarihinde son oynanan Galatasaray - Beşiktaş finalinden sonra kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı. Süper Kupa, yeniden düzenlenmeye başlandıktan sonra ilk olarak 2006 yılında oynandı.
Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupası'nı kaybeden finalist takım arasında oynanır. Bunun ilk örneği 2009 yılında yaşandı. Galatasaray 23 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 15 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır.
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