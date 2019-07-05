Süper Kupa finali ne zaman yapılacak?
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa 2019 final maçında geri sayım devam ediyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği maça kısa zaman kala, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2019 Süper Kupa final maçıyla ilgili detayları duyurdu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? İşte, o konuya dair detaylar.
Galatasaray ile Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği dev mücadele Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Süper Kupa'nın sahibini bulacağı maçın tarihi, son günlerde futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. İşte, nefeslerin tutulacağı Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa final maçıyla ilgili merak edilenler.
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupası'nı kaybeden finalist takım arasında oynanır.
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